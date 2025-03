Salomón Rondón rompe en llanto por acercar a Venezuela a la Copa del Mundo

El histórico goleador de la Vinotinto y hoy futbolista de Pachuca, Salomón Rondón, no pudo ocultar la felicidad que tenía luego de la victoria por la mínima ante Perú, triunfo que mantiene vivo el sueño de Venezuela de clasificar al Mundial 2026.

Salomón Rondón anota gol de la victoria sobre Perú | AP

Salomón Rondón marcó el único gol del partido y que le dio los tres puntos a su selección y en entrevista postpartido, el MVP del encuentro rompió en llanto al ser cuestionado sobre la posibilidad de jugar un Mundial con Venezuela.

“Has anotado 46 goles con la selección nacional, goleador histórico, has vivido de todo, para ti en lo particular ¿Qué tan importante sería poder disputar una Copa del Mundo?”, preguntó la reportera, a lo que Salomón Rondón no pudo contestar pues rompió en llanto y se marchó.

Cabe señalar que de llegar a la Copa del Mundo, esto sería un hecho sin precedentes para la Vinotinto, pues a la fecha Venezuela en la única selección de CONMEBOL que nunca ha clasificado a un Mundial, por lo que el 2026 podría ser su debut en la justa más importante del futbol.

Rondón sueña con jugar un Mundial con Venezuela | AP

Venezuela en zona de ‘repechaje’ en Eliminatorias de CONMEBOL

Hay que apuntar que en este momento Venezuela es 7ª en la tabla de las Eliminatorias de CONMBEOL, esto significa que de momento la Vinotinto no está clasificada para el Mundial 2026, sin embargo, sí tiene en estos momentos en sus manos el ‘medio boleto’ para disputar el repechaje.

En total son 6 selecciones que van a disputar el repechaje donde estarán dos boletos disponibles para la Copa del Mundo, por lo que en caso de quedar en la posición que actualmente ocupan, Venezuela tendrá que pelear el boleto al Mundial.

Venezuela jugaría el repechaje por un boleto al Mundial | AP

