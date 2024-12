Atlante anuncia mudanza a Zacatepec: "Nos obligaron a salir de CDMX"

“El Atlante es de la Ciudad de México”, lanza Emilio Escalante, presidente del Atlante, antes de explicar a RÉCORD que salen del Estadio de la Ciudad de los Deportes “obligados” y que van a Zacatepec de “forma temporal, por necesidad”.

El mandamás de los Potros de Hierro asegura que “no es una decisión que se quiera”, sino que fue derivada de la clausura del estadio que el Atlante “llegó a darle vida” a su retorno a la CDMX en 2020, pero que ahora “ni siquiera hemos tenido comunicación de la administración”.

¡Hoy estrenamos nueva casa, nuestros #PotrosDeHierro jugarán en el Estadio Agustín Coruco Diaz! ¡Un recinto histórico y lleno de pasión! ¡Sigamos haciendo historia!#UnidosXElFutbol#SerAtlante pic.twitter.com/oBuGsvUjKo — Atlante FC (@Atlante) December 6, 2024

En la capital del país “no hay otro estadio adecuado con los requisitos de la Liga”, incluso el Estadio Azteca está en remodelación, así que “el mejor destino es Zacatepec, a donde nos vamos temporalmente, en lo que encontramos una casa en la CDMX donde realmente nos respeten”.

“Nos vimos obligados a salir, no lo hacemos por gusto o negocio, y yo como atlantista busco que dignifiquen al equipo, buscamos una casa en la CDMX porque el Atlante es de la CDMX”.

Emilio Escalante también señaló que hasta la fecha, la empresa que administra y les renta el Estadio Ciudad de los Deportes no les ha dado la cara respecto a los problemas que obligaron al Potro de Hierro a salir de la CDMX, señalando ingratitud hacia el equipo que ‘revivió’ dicho inmueble que hace unos años se encontraba sin equipo.

“Hasta la fecha no hemos tenido una contestación directa de lo que es la administración del estadio (Ciudad de los Deportes), eso me dejó muy molesto, creo que no se vale lo que hicieron con el Atlante, el club llegó a darle vida a ese estadio, ese estadio estaba en la lona y sin vida… Se me hace un parte de mucha ingratitud de parte de la empresa que nos hayan tratado de esa forma”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: André Jardine arremete contra el arbitraje; se visualiza ganando en la vuelta