Emilio Escalante sobre Atlante: 'Estamos a un pasito del ascenso'

El Campeón está a nada de cumplir los requisitos que requiere la Liga MX para abrir el ascenso de nuevo, reconoce Emilio Escalante, dueño del Atlante que busca refrendar su título de Expansión en Semifinales ante Morelia.

“Estamos fortalecidos. No tuvimos el mejor torneo, sin pretemporada, la carga provocó lesiones, tuvimos expulsiones. Pero con equipo al cien, tenemos la mentalidad de ir por el campeonato, eso es lo que Atlante debe buscar siempre”, reconoce el presidente azulgrana previo de la Ida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Sobre tener lo que pide Liga MX para reinstaurar la posibilidad de subir de división, Escalante es positivo: “Estamos a un pasito. Lo comentamos, no hemos podido hacer la presentación del proyecto del club, que es parte de la estructura fuerte para trabajar todo lo que pide la Primera.

“En finanzas y en lo deportivo estamos bien; estamos en números negros. No somos el equipo con mayor nómina, pero somos un equipo franco con los jugadores, sin deudas. Abriendo el ascenso pensaremos en una estructura más sólida”.

No se ve fácil la apertura de Liga MX, especialmente por requerir forzosamente a varios ‘certificados’: “No he entendido por qué se necesitan cuatro, yo creo que hoy debemos voltear a ver que el que cumpla debe tener derecho de ascenso. Me parece injusto que aunque existan tres, no puedan pelear si tienen lo que se solicita. Apelo a que la Liga MX y la FMF tienen que sensibilizarse y tener más apertura en ese sentido y que venga eso”.

Ser campeón sin ascenso tiene su lado positivo: “Buscamos ser exitosos, regresamos la mística que se había perdido. Cada día tenemos la ilusión de Liga MX y eso se va a tener que dar a corto plazo. Si hoy competimos así, tenemos que ir por todo, porque así es el Atlante. Queremos todos los campeonatos que podamos y en cuanto nos abran, ir por el ascenso”.

