Escalante sobre el Atlante: 'El equipo está listo para la Primera División con finanzas muy sanas'

Atlante, Morelia, Leones Negros, Correcaminos y Venados son los cinco clubes que ya mandaron los requisitos e iniciaron su proceso de certificación ante la Liga MX para llegar a Primera División y Emilio Escalante, dueño de los Potros, aseguró que su equipo está listo para obtener el ascenso y las finanzas son completamente sanas.

"Nuestro proyecto es llegar bien, hoy ya tenemos una base de jugadores que han demostrado que pueden estar en Primera División y han entendido el sistema y la historia de este equipo. El Estadio Azulgrana también es histórico con 75 años de tradición; y lo primordial en cualquier club es tener finanzas sanas y en Atlante así es, teniendo un presupuesto real y si hay 'sponsors' que se sumen, siempre será mejor", señaló a RÉCORD el mandamás de los Potros.

Tras cumplir los requisitos y cuaderno de cargos que les fueron solicitados, ahora todo es cuestión de esperar y ver muy pronto, incluso en el siguiente torneo, el sueño de estar en el Máximo Circuito.

"Estamos muy entusiasmados, porque al final fueron cinco equipos que queremos certificarnos y eso habla bien. Entre más participantes haya es mejor porque esto nos compromete a ser cada día mejores y tener un buen equipo.

"Esta primera etapa ojalá se sensibilicen algunas cuestiones la Liga y puede haber opiniones positivas, ya que se va a firmar un consejo de cuatro equipos de Primera División y cuatro de Expansión donde ojalá se defienda el punto para que podamos llegar por lo menos cuatro y esto empiece para que tengamos ascenso ya", detalló Escalante.

El anhelo de que Atlante juegue nuevamente en las "Grandes Ligas" nunca lo ha perdido desde que tomó las riendas de la institución a mediados del 2020 y el último título en la Liga de Expansión es una razón más de que se están haciendo las cosas bien.

"La gente está muy metida con el equipo, en todos estos años no se ganaba más que un premio económico y la satisfacción de ser Campeón, aunque no hubiera ascenso. Las personas que queríamos estar en esto sabíamos perfectamente las reglas y el inicio de la Liga de Expansión. Teníamos que empezar así y no había de otra", apuntó el propietario azulgrana.

