América Femenil: Jugadoras azulcremas expresan su sentir tras al campeonato

Este lunes las Águilas del América vencieron a las Tuzas de Pachuca en la Final del Clausura 2023, tras la consecución del campeonato las jugadoras hablaron lo significa esta título.

"Feliz de coronarme, ha sido un año muy complejo. Veníamos de muchas bajas, pero hoy somos campeonas. La parte mental cuenta mucho a veces se tiene que nivelar por todo lo que pasa alrededor, pero lo más importante es que cuento con el apoyo de toda mi familia sobre todas las cosas. Si me preguntan si me volvería a lesionar te diría que sí, porque al final he aprendido muchas cosas que me hacen lo que soy" comentó Alison González.

Sarah Lubbert, quien se dijo muy feliz de jugar para el cuadro azulcrema, expresó para RÉCORD lo que significó ganar el título de la Liga MX Femenil

"Solo sé que yo quiero a la afición, estoy muy feliz y agradecida de estar aquí. Mi padre me dijo que estaba muy feliz por mí".

Cassandra Cuevas también habló sobre lo que significa este título de Liga MX Femenil.

"Me ha tocado jugar, no me ha tocado jugar, creo que tengo que apoyar al equipo desde donde esté y les agradezco por todo lo que he crecido. Nos dijo que esto era nuestro (Ángel Villacampa), no solo son seis meses de la temporada coma venimos desde la otra temporada donde desgraciadamente nos tocó perder, pero gracias a Dios pudimos levantar la copa".

América ganó su segunda estrella desde la creación de la Liga MX Femenil.

