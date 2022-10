Andrea Falcón habló sobre su fichaje en América: ‘Me atrajo el proyecto que están construyendo’

El hecho de que el América Femenil haya hecho una fuerte inversión en cuanto a fichajes en busca de consolidar un equipo ganador fue un aliciente importante para que Andrea Falcón se decidiera a venir a probar suerte a México con la camiseta de Las Águilas.

"Lo que más me atrajo es el proyecto que están construyendo, al final quieren hacer un equipo ganador y eso me ilusiona y me gusta, al final es algo que los deportistas queremos, superarnos día a día y tener nuevos retos, ya para mí este era un nuevo reto. Me habían hablado de que estaban apostando mucho por el femenino de que querían conseguir grandes cosas y es lo que me llamó mucho la atención’’, declaró la futbolista española en charla con RÉCORD.

"Sabemos que estamos empezando, pero sabemos la línea de trabajo que hay que seguir para conseguirlos objetivos y eso es lo principal que me hizo tomar la decisión, el hecho de saber que tenía un buen proyecto y con unos objetivos muy claros", agregó.

Falcón se describe a sí misma como una jugadora que se ha formado con base en el trabajo diario, además de ser una jugadora persistente y con sacrificio, cualidades que espera poder transmitir al resto de sus compañeras, mientras que dentro del campo destacó la velocidad por las bandas y los desbordes como sus principales fortalezas.

"Para mí la principal cualidad es trabajar día a día y el nunca rendirme, a nivel futbolístico. El desborde, la velocidad por banda y demás, pero sí que es verdad que quitando eso, lo más importante es lo que aportas personalmente y yo creo que el trabajo, el sacrificio y la lucha es algo que me caracteriza y es algo que quiero transmitir al equipo, esas ganas de ganar, esa competitividad y trabajar por los objetivos que tenemos’’, finalizó.

DIFÍCIL DECISIÓN

Aunque no fue una decisión sencilla venir a México para probar suerte, lejos de su natal España, Andrea Falcón le aseguró a RÉCORD que el hecho de que en el equipo estuvieran Aurelie Kaci, Andrea Pereira y Ángel Villacampa en el América influyó mucho para aceptar el reto de mudarse lejos de su país.

‘’Está muy lejos (México) y si yo ya estaba lejos de la familia, tres horas en avión, ahora son muchas más y el hecho de poder tener a personas con las que he compartido solo vestuario, muchos momentos, triunfos, derrotas, al final eso une y el equipo acaba siendo tu familia y en este caso el hecho de tener Kaci (Aurelie) , a Villa (Villacampa) a, quien ya conocía, fue un punto a favor a la hora de tomar la decisión, y es un punto a favor al día de hoy en el sentido de la adaptación, la comunidad y esa confianza que tengo con ellos y que en estos momentos me están ayudando mucho’’, declaró Falcón.

Asimismo, Andrea se mostró complacida por el gran recibimiento que ha tenido en suelo azteca, ya que admitió sentirse como en casa gracias a la calidez de la gente. Asimismo, reveló que ya había oído hablar de la Liga MX Femenil, gracias los recientes fichajes de jugadoras españolas.

‘’Me ha acogido súper bien, la gente me ha ayudado en todo lo que he necesitado, son gente muy amable, muy cercana, me recuerda mucho a Canarias, dónde crecí y respecto a la liga, sí que es verdad que años atrás no se escuchaba mucho, pero con los recientes fichajes de jugadoras españolas empezamos seguir un poco más, he podido ver alguno que otro partido, es difícil por la diferencia de horario , pero sí que es verdad que se empieza a seguir un poca más allá y es una liga que está en completo crecimiento y ese es el objetivo , que crezca’’, comentó.

