Andrea Pereira y Natalia Mauleón destacan el buen juego de América Femenil ante Barcelona

Al tú por tú. A pesar de haber perdido 2 a 0 contra el Barcelona, tanto Natalia Mauleón como Andrea Pereira tienen claro que el América Femenil le compitió a las actuales campeonas de La Champions.

Después de 90 minutos, el conjunto blaugrana se alzó con la victoria en la Campeonas Scotiabank Tour 2023 por un marcador de 2 a 0. A pesar de que este resultado puede pensar que las visitantes tuvieron un dominio sobre las Águilas, la realidad es que el equipo mexicano estuvo amenazando constantemente la portería defendida por Sandra Paños.

Este rendimiento mostrado en el terreno de juego, demuestra la evolución que ha tenido el fútbol femenil en México, ya que actualmente se le puede competir al tú por tú a las campeonas de La Champions. “Hemos mejorado mucho, lo veo porque hemos competido contra selecciones menores y si se veía algo lejos (nivel). Ahora no tanto, y creo que es la mentalidad la que debemos de mejorar un poco. Hoy se compitió al tú por tú y podemos hacer mucho más”, comentó Mauleón.

Por su parte, Pereira también compartió este sentimiento: “Se le ha competido de tú a tú al súper Barcelona. Es cierto que al final tenían jugadoras del B, pero en partidos amistosos anteriores no han tenido el mismo resultado que hoy (2-0 ante el Montpellier y 5-0 ante la Juventus en el Gamper). Al final muchas jugadoras (del Barcelona) me han dicho que jugamos muy bien y es con lo que más me quedo”

