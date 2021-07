Casandra Montero sobre Rubí Soto: 'Trae un chip que contagia a los demás de competencia'

Rubí Soto está contagiando de competitividad al grupo. Casandra Montero, jugadora de Chivas Femenil, aseguró que la exjugadora del Villarreal regresó a México con “un chip de ganadora”, que se está instalando en todo el redil.

“La verdad, como todas, apenas empiezo a conocerlas o entablar pláticas, pero obviamente con Rubí uno de los temas que me interesaron fue su experiencia por Europa.

“Siempre hablamos del extranjero y nos emociona, pero ella trae un chip que contagia a los demás de competencia. Para ella el regresar a Chivas no ha sido tan difícil, ella trae un chip de ganadora, de que la intensidad es a tope y eso te contagia para crecer como futbolista”, aseguró en conferencia.

La mediocampista del Guadalajara consideró que es pronto para que se permita la contratación de extranjeras dentro de la Liga Femenil, ya que destacó que hay futbolistas que están desarrollándose en el balompié, además de que se están sentando las bases a futuro con categorías inferiores.

“Creo que en lo personal, la llegada de extranjeras es muy pronta, pero como lo mencionaba es respetable. Es pronto porque hay muchas jugadoras que tienen bastantes cualidades que pueden desarrollarse en el futbol mexicano, pero hablando de Chivas no nos afectaría en nada porque podemos demostrar de que estamos hechas las mexicanas.

“Hay mucho nivel, hay compañeras muy jóvenes que tienen fuerzas básicas y en otros equipos no lo hay, es el futuro del futbol mexicano. Cuando tienen esa formación, es una gran ventaja. No tuve esta oportunidad de tener este proceso, pero pensando que hay varias categorías de la 13, 15 y 17, pero si pensamos en 5 años van a ser mexicanas de mucha experiencia, no solo en el futbol, sino que físicamente se va a ver ese crecimiento deportivo”, concluyó Montero.

