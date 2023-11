Desirée Monsiváis buscará meter a Pumas a Semifinales: "Esta plantilla está para hacer historia"

Pumas tiene muy claro su deseo de hacer historia y por primera vez llegar a una Semifinal en la Liga MX Femenil, y para eso deben vencer a Tigres en los Cuartos de Final. Y aunque reconocen que es un rival complicado, Desirée Monsiváis, quien dejó claro que su rival se respeta, pero no le quita el sueño ni es invencible.

"Me interesa saber qué está pasando dentro del grupo, las fortalezas, la unión, eso me importa. A mí no me importa Tigres, claro que lo analizo, claro que estamos conscientes de lo que es y su historia, pero es muy cortita la historia y la historia está para cambiarse y para eso estamos con Pumas para que la historia cambie y sea diferente, pero también invito a la afición a que se sume para que la historia cambie.

"A mí no me interesan las estadísticas, las opiniones de expertos, estar en la cancha, si un equipo hace click puede hacer cualquier cosa y esa es la fortaleza que tiene Pumas", dijo la jugadora histórica de la Liga MX Femenil.

Por su parte, la mediocampista Dania Padilla invitó a la afición a hacer que este viernes en la Ida de los Cuartos de Final, pese el Estadio Olímpico Universitario.

"Esta plantilla está para hacer historia, Tigres es muy bueno y nos hemos preparado, el equipo está preparado y tiene en mente hacer historia y pasar a Semifinales y lo que más nos alienta es que vaya toda la afición porque es un día muy importante", señaló.

