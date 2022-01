Janelly Farias sobre insultos de Craig Harrington: 'Ignorarlo sería defraudar a las niñas'

Craig Harrington, técnico del América Femenil, fue expulsado en el pasado juego ante Rayadas por insultos a las jugadoras contrarias y castigado con tres partidos de suspensión.

Sobre lo sucedido con su timonel, la zaguera del América, Janelly Farías, se expresó en redes sociales y señaló en una carta que "lo vivido hace unos días es una señal inequívoca de que aun nos falta mucho para poner al futbol femenil en el lugar que se merece. Las faltas de respeto no tienen lugar en nuestro deporte ni en cualquier aspecto de nuestras vidas cotidianas".

"He pasado varios días meditando lo sucedido, hablando con mis compañeras y me duele tener que escribir estas líneas. Tengo toda mi vida peleando contra estereotipos que frenan el progreso hacia la equidad de género y hablar de una situación tan cercana a mí y a mis compañeras es algo que no quisiera tener que hacer. Con eso dicho, quedarme callada no es opción y tenía que expresar lo desilusionada que estoy por lo sucedido. Tengo muy claro que ignorar lo sucedido sería defraudar a todas las niñas que nos ven como ejemplo y que esperan que seamos nosotras las que sigamos creando el camino para ellas. Ese futuro más justo depende de nuestra voz", agregó.

"Tengo muy claro que ignorar lo sucedido seria defraudar a todas las niñas que nos ven como ejemplo y qué esperan que seamos nosotras las que sigamos creando el camino para ellas. Ese futuro más justo depende de nuestra voz." Comunicado completo pic.twitter.com/0TRgajHx1s — Janelly Farias (@janellyfarias) January 27, 2022

Aunque Farías aseguró que todas las personas, en este caso su entrenador, "merecen el beneficio de la duda hasta que demuestren lo contrario" y reforzó su compromiso con el América Femenil.

"El Club América me dio todo en el momento que más lo necesitaba. Logré encontrarme y volver a disfrutar de este hermoso deporte. Tengo mucha esperanza en el futuro y como grupo estamos trabajando todos los días para llevar a este club al siguiente nivel. Estar aquí me he demostrado que este es el club con el que quiero ganar campeonatos. Creo que en este escudo, creo en el liderazgo y creo en la visión de quienes están al frente. Sé que no estoy sola en ese pensamiento. Por último, creo en mis compañeras y seguiremos representando a este club de la única manera que merece ser representado", se leyó en la carta publicada en Twitter de Farías.

