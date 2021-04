Jugadora de Necaxa aclaró la polémica y los Rayos pagarán su operación

Alexandra Martínez, jugadora de Necaxa Femenil, se hizo viral en los últimos días después de publicar una rifa de una playera de Bruno Valdez para poder operarse la rodilla.

A través de su Instagram, la futbolista aclaró la polémica y reveló que los Rayos sí van a pagar su operación.

"Me gustaría aclarar el tema que se está dando ahora en redes sociales, principalmente contarles la versión real. Yo llego al Club Necaxa con una lesión antigua en la pierna derecha la cual nunca me dio molestias estando acá, pasó el tiempo y sufrí una lesión en la pierna izquierda que fue tratada muy bien, me operaron, me trataron y recibí la mejor atención del club.

Poco tiempo después empiezo a resentirme de la pierna derecha, que fue la antigua, a tal punto que me empezó a limitar para no hacer las cosas bien y dejar de hacer mis entrenamientos normales.

Viendo que la temporada estaba por terminar, me desesperé y empecé a buscar con mis recursos cómo operarme la rodilla, lo cual no sabía si el seguro podría cubrírmelo, después de hablar con la directiva de Santiago San Román fueron muy accesibles y entendieron mi situación, por suerte me acabo de enterar que me van a apoyar con la cirugía, recibiré la mejor atención más mis terapias y rehabilitaciones, estoy muy agradecido con ellos, sobre todo con Santiago San Román", contó.

