Kenti Robles consideró que la Liga MX Femenil le falta orden táctico

Uno de los bombazos para el Apertura 2024 de la Liga MX Femenil fue la llegada de Kenti Robles. La defensa tuvo un exitoso paso por el futbol europeo con Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Espanyol, con seis títulos de liga y cuatro de Copa de la Reina.

Ahora, la referente de la Selección Mexicana, buscará darle a Pachuca su primer título a lado de jugadoras como Charlyn Corral y Andrea Pereira. “Quería ir a un sitio donde yo todavía físicamente me encontrara muy bien. No quería irme a retirar. Quería ir a competir y demostrar".

"Pachuca fue muy rápido porque me habló el presidente, tuvimos una videollamada con bastante cuerpo técnico y ahí me di cuenta de la familia y que querían realmente que fuera. Siempre he pensado que uno tiene que estar donde lo quieren”, explicó Kenti en entrevista con Fox Sports sobre su decisión de llegar con las Tuzas.

Por otra parte, la jugadora destacó el desarrollo que ha tenido el futbol mexicano femenil, con cimientos jóvenes que de a poco irán desarrollándose. "Creo que esa es la mentalidad de las jóvenes del futuro de México, construir bien el cimiento y hacerlo crecer".

"Yo creo que dentro de unos años hablaremos de que esto ha ido exponencialmente y de chicas cada vez más capaces técnica y tácticamente, porque físicamente la mexicana siempre ha sido muy capaz, una mujer guerrera y luchadora. Lo que nos falta un poco es ese orden táctico en el campo", consideró la zaguera al comparar el futbol mexicano con el europeo.

Por último, señaló que la experiencia de jugar en Europa y, sobre todo, un torneo como la Champions League, es una vivencia incomparable. "Tenía a mi familia bastante cerca y podía disfrutar de una competición como lo es la Champions, espero y deseo que sea el sueño toda jugadora porque no hay competición más alta que ésa", finalizó.

En lo que va del torneo Apertura 2024, Kenti ha disputado 704 minutos con Pachuca, ocho partidos como titular e incluso ya marcó su primer gol: ante Mazatlán en la Jornada 8. El próximo compromiso de la defensa será contra Santos Laguna, el domingo 15 de septiembre en el marco de la Jornada 10.

