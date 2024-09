Javier Aguirre, 'conforme' con actuación de Santiago Giménez contra Canadá pese a no anotar

Santiago Giménez sigue sin poder romper su mala racha con el Tri y alargó su sequía a 14 partidos tras ser el titular contra Canadá.

Pese a esta situación, Javier Aguirre aseguró estar "conforme" con la actuación de Giménez y el resto de sus delanteros en estos dos primeros juegos de su gestión.

Además, señaló que todos trabajan por el bien del equipo, por lo que considera "irrelevante" quien termine anotando goles.

“Partido sordo, difícil, de pocas ocasiones, yo no estoy preocupado, llevamos dos partidos con Santi, con Memo y con Henry y ellos lo saben, no me importa quién meta el gol.

“Con Henry y Santiago quedé conforme con su actuación. Me gustó el comportamiento de los dos, me gustó mucho, si meten o no gol para mí es absolutamente es irrelevante. Esto es equipo y quien lo meta contento los unos con los otros", dijo en conferencia de prensa.

