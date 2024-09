Liga MX Femenil: Sandra Paños ‘ataca’ al arbitraje por errores: “Es tan descarado”

Cada jornada es la misma historia... yo no se porque es tan descarado estos arbitrajes!(No me lo esperaba y me da mucha pena...)

Hay que respetar este deporte y sinceramente esta no es la manera,porque no hay represalias...a errores tan graveshttps://t.co/9pbPcSJW2M

— Sandra Paños (@sandra_panos1) September 2, 2024