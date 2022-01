Liga MX Femenil: América anunció a Kimberly Rodríguez como su nueva jugadora

América Femenil se está armando para el próximo Clausura 2022 con la intención de volver a levantar el título del Circuito Rosa como lo hiciera en 2018.

Ahora, las Águilas anunciaron a su quinto refuerzo para el próximo torneo; se trata de Kimberly Rodríguez.

"¡Bienvenida al Nido Kimberly Rodríguez @kimberlyrod23! Procedente de Oklahoma State #EstoEsAmérica #KimEsÁguila", se leyó en el Twitter del América Femenil.

La defensa de 22 años cuenta con una gran experiencia en Selecciones Nacionales, ha sido convocada para la Sub 15, Sub 17, Sub 20 y la selección absoluta de México.

De esta manera, Rodríguez se une a las altas azulcremas de Alison González, Scarlet Camberos, Katty Martínez y Nicki Hernández para el próximo certamen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA FEMENIL: NICKI HERNÁNDEZ, NUEVO REFUERZO DE LAS ÁGUILAS