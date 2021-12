Liga MX Femenil: América renovó a Eva González

Desde su llegada al Nido en julio de 2020, Eva González ha dado buenos resultados y esto convenció a la directiva azulcrema para renovarle el contrato.

Desde sus redes sociales, América anunció la extensión del contrato de la mediocampista que hasta el momento ha defendido la camiseta de Coapa en 54 ocasiones en la Liga MX Femenil.

"Eva González se va... Se va preparando, para seguir siendo Águila en los siguientes torneos", postearon las Águilas desde sus redes junto a una foto de la jugadora firmando su nuevo compromiso.

“Honestamente a mí no me pesa la camiseta de América porque estoy haciendo lo que yo amo, yo estoy en la cancha porque quiero estar y representar al escudo de club América, a mí no me pesa porque quiero vivir todo esto”, declaró la mediocampista sobre su etapa como azulcrema en entrevista con RÉCORD hace unas semanas.

