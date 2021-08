Liga MX Femenil: Cruz Azul derrotó a Pachuca y mantiene el invicto

Con la mínima diferencia, Cruz Azul consiguió registrar su segunda victoria en este Apertura 2021. Las Celestes vencieron al Pachuca de la mano de Dalia Molina y gracias a su anotación son sublíderes de la competencia.

La Máquina consiguió tener superioridad ante las Tuzas; sin embargo, este rendimiento no se vio reflejado sino hasta rebasada la media hora de juego cuando Molina se hizo presente al abrir el marcador y estrenarse como goleadora con este equipo, pero es la segunda ocasión en la que participa en un tanto de las Cementeras, ya que en la jornada pasada aportó con asistencia.

Gracias a errores defensivos y uno en particular de la arquera hidalguense, quien dejó escapar el balón, Cruz Azul logró ponerse al frente y a partir de ahí ya no soltaron la ventaja, aunque el ritmo del partido ya no dio para más jugadas de peligro sólo un centro de la propia Dalia, servicio que no fue concretado por ninguna de sus compañeras.

La presencia de la atacante resultado sobresaliente, ya que apenas se integró en este semestre con las capitalinas tras defender el escudo del América y sus resultados no tardaron en llegar con tres remates al menos en este partido, dos balones ganados en área rival y un 73 por ciento de precisión en sus pases.

Con este resultado, Cruz Azul se pone dos unidades debajo de las Águilas, actual líder de la clasificación y buscarán arrebatarles ese puesto en su próximo juego contra Pumas, mientras que las de Pachuca intentarán no salir de los lugares de Liguilla por lo que deberán remediar esta derrota ante el San Luis.

