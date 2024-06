Liga MX Femenil llena de bombazos en mercado de fichajes de cara al Apertura 2024

La actividad del mercado de la Liga MX Femenil continúa con múltiples bombazos que están sacudiendo las transferencias previo al arranque del Apertura 2024, por lo que aquí te contamos los últimos bombazos que se han confirmado:

Katty a Rayadas

Después de que se anunció su salida de América para el próximo campeonato, Katty llegó a un acuerdo con rayadas para por fin cumplir su sueño de vestir la playera de su equipo favorito cuando era niña, por lo que ahora buscará regresarle a Monterrey todas esas alegrías que por momento les quitó con sus goles cuando vestía la playera de Tigres.

Sandra Paños a América

Las águilas no perdieron el tiempo al inicio de este mercado veraniego, ya que cuando vieron que el Barcelona no iba a renovar a Sandra Paños, no lo pensaron dos veces y rápidamente nomás son una oferta que convenció al arquero española para venir a jugar a la Liga MX, donde seguramente está disfrutando sus primeros minutos desde la jornada 1 y estará compitiendo por la titularidad con Itzel Velasco después de que se dio a conocer la salida de Itzel González.

Alejandría Godínez a Cruz Azul

Luego de conseguir el campeonato con Monterrey, Alejandría Godínez tomó la decisión de abandonar a las Rayadas debido a los pocos minutos que tuvo en la temporada, por lo que ahora tomó la decisión de defender el arco de Cruz Azul de cara a la próxima temporada, dónde podrá disfrutar de más minutos y poder seguir peleando por un lugar en la Selección Mexicana.

Nancy Antonia a America

Después de haberlo ganado todo con las Amazonas, Nancy Antonio tomo un cambio de aire para venir a la capital mexicana a jugar con el América. Algo curioso de este video Es que la jugadora fue anunciada antes de tiempo en un video donde el club quiere notificar que su equipo femenil ya estaba de regreso en los entrenamientos, pero no se percataron que su nueva contratación aparecía en este y poco tiempo después lo hicieron oficial.

Cabe destacar que aún queda tiempo para que puedan seguir llegando bombazos en la recta final del mercado de fichajes de la Liga MX femenil, ya que de momento únicamente hay rumores de posibles llegadas como la de Kenti Robles a Pachuca, Itzel González a Juárez y la de la francesa Sarah Huchet a Cruz Azul, los cuales podrían seguir acrecentando el nivel de fichajes que se ha mostrado hasta este momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡POR EL FICHAJE BOMBA! RAYADAS CERCA DE CONTRATAR A LA ESPAÑOLA LUCÍA GARCÍA