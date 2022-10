Mia Fishel previo a la Liguilla: "Necesitamos mejorar en ser más rápidas desde el inicio"

Mia Fishel tiene claro qué de cara a la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil contra Toluca deben de ser más rápidas en su juego al comienzo del encuentro. Por lo que tendrán el reto de ser más veloces en su juego para poder aprovechar todas las oportunidades que generan en cada encuentro.

"Yo creo que necesitamos mejorar en ser más rápidas en un inicio. Nuestra entrenadora es muy honesta con que si empezamos rápido podemos dominar todo el juego", comentó la delantera estadounidense. Recordemos qué las amazonas ya saben lo que es ganar en el Nemesio Díez en el actual torneo, en la jornada 14 sin pusieron por 4-1 con doblete de Fishel.

En caso de que no logran cumplir con el objetivo de Carmelina Moscato, podrían darle vida a sus rivales en este primer duelo de la liguilla: "Si empezamos lento, el otro equipo puede obtener ese momento y puede complicarnos. Nuestro gran reto en estos momentos es empezar lo más rápido que podamos. Con nuestra posesión podemos generar varias opciones, sabemos que es realmente importante empezar fuerte el juego ante Toluca para tener éxito en el resto del partido"

Para ayudar a su equipo, Fishel confesó qué ha evolucionado mucho desde su llegada a Tigres en el Clausura 2022: "He ganado muchísimo, he tenido dos entrenadores con Tigres. Creo que he demostrado que tengo la habilidad de adaptarme a diferentes estilos de juego, a diferentes modos de juego de las jugadoras".

Finalmente, la delantera de las Amazonas señaló que este cambio de pasar del fútbol estadounidense al mexicano le ha permitido demostrar la habilidad de adaptación que tiene: "En Estados Unidos se juega de manera muy diferente que en México. Tengo la habilidad de ver que tan rápido puedo adaptarme a este juego para seguir mejorando como jugadora profesional"

