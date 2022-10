Karina Báez, exentrenadora de Pumas Femenil, se recuperó de cirugía del corazón

Karina Báez, exentrenadora de Pumas Femenil, se encuentra mejor de salud y en recuperación debido a una intervención quirúrgica del corazón que le practicaron este fin de semana. Y es que RÉCORD pudo saber que sí fue real que su salida del cuadro felino sí fue por una combinación entre asuntos de salud y los resultados del equipo.

La técnica fue sometida a una operación por un asunto cardiaco, la cual ya estaba programada y de la que ella tenía pleno conocimiento, pero además los resultados no acompañaron a las felinas, pues no calificaron y América las goleó 6-1, por lo que al final coincidió que Pumas no avanzó y Báez debía atenderse, por lo que se determinó que la última jornada, en la que Pumas ya no se jugaba nada, el auxiliar David Cotero se haría cargo de la dirección técnica.

Y aunque Karina se mantuvo trabajando e incluso con la confianza en que el equipo lograría estar en la Liguilla, las estadísticas no estuvieron a favor de las auriazules y terminaron fuera de la calificación, por lo que se dio la posibilidad de que acudiera al tratamiento médico, mismo del cual se encuentra en recuperación.

Incluso se sabe que el mismo Club Universidad se ha mantenido pendiente de la situación de Karina Báez, y aunque todavía no se hace oficial su salida de Pumas, Leonardo Cuéllar, director deportivo del área femenil de Universidad, comentó el jueves pasado que la entrenadora ya no era parte del equipo. Se está a la espera de que en los próximos días se haga oficial el agradecimiento a Karina Báez y posteriormente se anuncie al entrenador que se hará cargo de Pumas femenil.

