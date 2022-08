Renata Masciarelli, portera del América Femenil, recibió amenaza de muerte

Renata Masciarelli, portera del América Femenil, denunció recibir insultos y amenazas de muerte por parte de un seguidor en redes sociales.

La experimentada guardameta expuso los mensajes recibidos desde su cuenta de Instagram en Twitter, a la espera de que la cuenta agresora llegue a ser suspendida con tal de parar el acoso.

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

"Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale madre si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos (lo harán), ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees andamos acá ya. Me vale pito que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadro a golpes. ¿Muchos huevitos? Ahora sí vas a ver la realidad", se lee en la captura de pantalla

"¡Ah, y otra cosa!: conozco polis del sector, igual y te paran y te clavan droga o algo y vas a dar a la 50 y ni el Ame te va a sacar los paquetitos que tengas en el coche o en ti", añade el agresor.

