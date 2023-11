Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, fue criticada por Martha Lucía Micher Camarena, senadora por el partido Movimiento Regeneración Nacional, esto en relación a la carta que la directiva envió al Senado de la República para pedir que hubiera una conversación con las protagonistas respecto a la iniciativa de ley para la equidad salarial entre deportistas profesionales hombres y mujeres, de la cual el dictamen fue aprobado el miércoles.

Incluso, la política compartió que el propio Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX le expresó su inconformidad ante la situación.

"Así no es como se hace un cabildeo, pero no se manda un oficio el día anterior como lo ha hecho usted, es usted bienvenida en el momento que desee, y tampoco me llaman a las siete de la noche Mikel Arriola diciéndome que no está de acuerdo con esto, tuvieron siete meses y no seis horas para hacer llegar sus observaciones", señaló.

Asimismo, la senadora Micher expresó que en el documento más allá de propuestas, hablan de la preocupación de la liga y 'presumen' los sueldos de sus jugadoras.

"Este documento no es lo mejor que puede hacer la compañera presidenta Mariana Gutiérrez. Cuando uno legisla, ella no es legisladora, pero nosotros sí. Hemos recibido a sus colegas con un documento que dice 'debe decir'. Trae una propuesta, pero no trae ninguna propuesta al respecto.

"Simplemente manifiesta su preocupación. Es bienvenida su preocupación, pero, además, hace un análisis del nivel salarial de la Liga MX Femenil y compara de manera positiva con las mejores ligas de liga al promediar 35 mil pesos mensuales", dijo.

Finalmente, la senadora por MORENA respondió en redes sociales al comunicado de la Federación Mexicana de Futbol, diciendo: "Bienvenidas las propuestas, las recibimos y revisamos".

