Alan Pulido: No se ve como reemplazo de Jiménez o Chicharito Hernández

Alan Pulido defendió su llamado a la Selección Mexicana y aseguró que no se ve como el reemplazo de Raúl Jiménez o Javier Hernández, pues él está construyendo su propio destino.

"Realmente no lo veo como reemplazo, cada jugador tiene diferentes habilidades, diferentes cualidades, simplemente trato de vivir el momento, ahora se me hace otro llamado que para mí es muy importante y es por el buen rendimiento que tengo acá, No es casualidad que me llamen, el año pasado me fue bien, este año voy pasando por un buen momento, es por eso que mi llamado está ahí”, dijo Pulido en conferencia de prensa.

Asimismo, el delantero del Kansas City detalló que le gustaría asistir a los Juegos Olímpicos y para ello seguirá trabajando para estar a su mejor nivel y ser considerado.

"Es una oportunidad que se me presenta muy buena, este año vienen competencias muy buenas, muchos partidos en Selección, ojalá pueda seguir siendo tomado en cuenta para el Mundial, que es el año que viene. Lo veo con buenos ojos, estoy a disposición y cualquiera de las dos competencias, sea Copa Oro o Juegos Olímpicos si me toca ir, en cualquiera de estas dos será una gran felicidad estar en Selección”, finalizó.

