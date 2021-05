Miriam García: 'Chivas tiene un ADN ganador, competitivo y de unión'

Chivas va más allá que solo competir por los campeonatos. La mediocampista del Guadalajara, Miriam García, reconoció que el entrenador Édgar Mejía les ha impregnado el ADN del Rebaño, en donde sobresale la unión como principal fortaleza para trascender en el futbol mexicano.

“Algo que identifica a este equipo es tener muy claro lo que representa Chivas para nosotras, no solo de manera personal, sino de manera historia. Es un equipo de muchos años, se ha consagrado por excelentes jugadores, un equipo de puros mexicanos, pero además un ADN es que siempre busca competir, ganar. Para nosotros, como institución, no es solo calificar o llegar a la Final, es apostar por los primeros lugares, por ser campeonas.

“El de Chivas es un ADN ganador, de competición, de unión y que nos ha plasmado Chore. No es una jugadora, somos once las que estamos dentro, las que aportamos más las que no inician, más toda la afición que está detrás de nosotras. En ningún momento se piensa en uno, sino en todo lo que implica el escudo”, destacó la jugadora durante el día de medios de la Liga femenil.

Para la jugadora rojiblanca, el haber caído en el primer episodio de la serie no significa que ya deben darlas por derrotadas, ya que aseguró que es el mensaje que trata de compartirles a sus compañeras, tal y como sucedió en el Apertura 2017 cuando levantaron el título.

“Quedamos pocas de ese primer título, creo que el tener esa experiencia me ayuda y ayuda a mis compañeras a entender que son dos partidos. Que el primero no haya sido favorable no quiere decir que ya esté terminado.

“El equipo siempre ha sabido sobreponer e a las adversidades. Muchos pensaron que no íbamos a calificarnos. Como líderes tratamos de compartirle al grupo esa parte. Esto no se acaba, nos quedan 90 minutos y tenemos todo para competir por el campeonato”, concluyó.