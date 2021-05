América Femenil: Santiago Baños reveló que están cerca de firmar DT extranjero

En América buscan darle un giro radical al equipo femenil luego de la decepcionante campaña que finalizó con la destitución de Leonardo Cuéllar y con una goleada sobre Tigres en los Cuartos de Final.

Santiago Baños, presidente deportivo de la institución, confirmó en el marco de la presentación de un nuevo patrocinador del representativo femenil que ya están muy cerca de anunciar al que será su nuevo entrenador, asegurando que en esta ocasión apostarán por un estratega extranjero tal y como sucedió con el primer equipo varonil.

"El martes o miércoles podríamos anunciarlo. Estamos cerca de firmar. No es un técnico mexicano, estamos muy cerca de firmarlo, todavía no se concreta al 100 por ciento, pero ya estamos muy cerca, no es un técnico mexicano”, declaró el directivo americanista.

Dicha afirmación de Baños confirma que el proyecto de Hugo Ruíz, quien tomó el equipo de manera interina después de la salida de Cuéllar, llegó a su fin a pesar de que el estratega logró clasificar al equipo a la Liguilla de último momento, consiguiendo puntos ante rivales complicados como Rayadas, Santos y Cruz Azul, aunque en la Liguilla el desempeño del club dejó muchas dudas.

