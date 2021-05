Liga MX Femenil: Tigres logró dramática victoria sobre Chivas en Final de Ida

Chivas perdonó a Tigres y perdió 1-2 en la Final de Ida del Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil.

Los 90 minutos fueron trepidantes. Al 8’, Lizzet García le anuló un gol por fuera de juego a Alicia Cervantes.

En el 12‘, Stephany Mayor entró peligrosamente al área, con un hábil movimiento se quitó la marca de Michelle González y sacó un potente disparo cruzado para vencer a Blanca Félix.

La polémica se hizo presente. Poco después de que inició el segundo tiempo, María Sánchez disparó desde afuera del área y sacudió las redes rivales, pero la silbante anuló la anotación por supuesta posición adelantada de Belén Cruz.

La delantera del representativo de la UANL ni si quiera intervino en la jugada, hasta se movió para no desviar la trayectoria del balón, pero no se pudo revisar la repetición porque en esta competición todavía no se ha implementado el VAR.

Al 50’, Blanca Félix realizó un despeje de portería, Anette Vázquez le ganó la posición a las defensas centrales y definió estando sola y de cara al arco de Ofelia Solís.

Las alarmas se encendieron. Alicia Cervantes se acalambró, salió de la cancha en el ‘carrito de las desgracias’ y su lugar fue ocupado por Isabella Gutiérrez.

¡QUÉ GOL DE TIGRES EN EL ÚLTIMO MINUTO! ¡Doble chilena y gol de Greta Espinoza para llevarse el partido ante Chivas por 2-1 en la última jugada del partido! #FinalFemenilxFOX pic.twitter.com/AdppX1Qur6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2021

Edgar Mejía y Roberto Medina realizaron varias modificaciones en la parte complementaria, pero solo un equipo logró marcar el gol que le permitirá llegar con mayor tranquilidad al juego de Vuelta en el Volcán.

En tiempo de compensación, Carolina Jaramillo recibió una falta por parte de Ofelia Solís, pero no pudo marcar desde los 11 pasos.

Al 94’, Katty Martínez recentró con una espectacular chilena y Greta Espinoza solo tuvo que empujar el balón para poner el 1-2 definitivo en el Akron.

