Liga MX Femenil: Miriam Castillo, convencida en revertir estadística negativa ante Tigres

La unión superará a la estadística. En Chivas están conscientes de que tienen una marca negativa cuando se enfrentan a Tigres; sin embargo, la futbolista rojiblanca, Miriam Castillo, está convencida de que al jugar en conjunto podrán conseguir imponerse a las felinas.

"Sí, sabemos que llevamos una racha no tan buena contra el rival, pero este será un partido muy diferente. No me gusta quedarme con el pasado, cada torneo es un equipo muy diferente. El torneo pasado se tenían muchas expectativas y pasó lo que pasó.

"Este torneo lo veo muy unido y siempre he dicho que cuando un equipo sale conectado y unido es muy difícil de vencer. Esa es nuestra fortaleza, la unión, y vamos por todo. Si salimos conectadas hacemos grandes cosas", aseveró la mediocampista en mano a mano con RÉCORD.

La futbolista del Guadalajara con el dorsal ‘6’ admitió que el choque con las universitarias despierta gran interés por el nivel mostrado por ambas escuadras a lo largo del semestre, pero las tapatías tiene el sueño de conseguir su segundo título de Liga MX Femenil.

"Hay muchas expectativas de este partido por cómo terminamos ambos equipos en la fase regular del torneo. En Liguilla o en este caso una Final, es diferente todo. Los dos equipos llegamos de cero y el que menos se equivoque saldrá victorioso en la Final. Sé que será un partido muy intenso, pero estamos enfocadas y mentalizadas en lo que vamos a hacer. Espero que sea un partido muy bueno y cerrado.

"Nos gusta atacar, a ellas también. Sabemos que tienen buenas jugadoras, pero también en este lado tenemos muy buenas jugadoras. Tenemos esa motivación tan grande y ese afán de levantar otra vez la Copa", concluyó.

