América Femenil: Jennifer Muñoz anunció su retiro como futbolista profesional

Jennifer Muñoz anunció su retiro como futbolista profesional luego de que se diera a conocer que las Águilas del América no contaban con ella para el próximo torneo.

La exfutbolista de 24 años dio a conocer esta decisión a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en donde agradeció al Club América y a los aficionados azulcremas.

"Después de casi 19 años jugando al fútbol, me despido de mi mayor sueño hecho realidad. Esta fue la decisión más difícil que tenido que tomar. Dejar no solo un deporte, sino un país y un Club que tanto me ha dado, no fue fácil", se lee en el comunicado de Jennifer.

"También me gustaría agradecer al Club más grande de México, el Club América. Gracias por ser mi segundo hogar, gracias por darme ese sentimiento familiar", agregó Muñoz.

Gracias por todo, forever an águila pic.twitter.com/fFNUJMKGBj — Jen Munoz (@jenmunozz) May 21, 2021

Jennifer llegó al América en 2019, pero no pudo levantar el título de la Liga MX Femenil con las Águilas. Muñoz llegó a ser llamada por la Selección Mexicana, pero tras dos torneos en los que sufrió lesiones ha decidido ponerle fin a su carrera como jugadora profesional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BELÉN CRUZ SOBRE LA FINAL FEMENIL VS CHIVAS: 'CONTRA RAYADAS YA NO SE SENTÍA LA MISMA MOTIVACIÓN'