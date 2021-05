Chivas Femenil: Buscará dedicarle el campeonato a Guillermo 'Tigre' Sepúlveda

Chivas Femenil dedicaría el título a la memoria de Guillermo Sepúlveda. La jugadora del Guadalajara, Carolina Jaramillo, un campeonato debe entregársele a las personalidades que han formado la historia del Rebaño.

“Fue uno de los Campeonísimos, nunca me tocó verlo jugar, pero claro, estos campeonatos se dedican a las personas que siempre estuvieron ahí para Chivas”, admitió durante el día de medios.

La mediocampista del conjunto rojiblanco aseguró que no le inquieta el dominio que ha gestado el conjunto auriazul en las Liguillas, mismo que no las pone como favoritas, sino que ellas buscan trascender y disfrutar el momento que están viviendo.

“No estamos para romper marcas, lo que venimos haciendo es por el trabajo del entrenador, y a la confianza que nos han dado. Mucha gente no creía en nosotros, criticaron a las jugadoras, al cuerpo técnico, al director deportivo. Estamos aquí por el trabajo, no venimos a romper ninguna marca, sino disputar el momento. Cualquier jugadora le encantaría estar en una Final, me toca estar del otro lado.

“Siempre va a haber favoritos y más en una Final, más porque Tigres tiene más campeonatos. Pero nosotras venimos desde abajo, con todo en contra y eso nos motiva más. Estamos muy motivadas y este es el Chivas más unido que he visto. Con esfuerzo y unión vamos a lograr grandes cosas”, puntualizó.

Jaramillo reconoció que tuvo la posibilidad de salir del Guadalajara en el receso futbolístico pasado; sin embargo, prefirió permanecer en la institución ya que vislumbraba mucha calidad en la plantilla pese a la juventud de las jugadoras.

“Si no confías tú mismo, nadie lo va a hacer. Tuve la oportunidad de irme de Chivas, no lo hice porque sabía que era para grandes cosas. Soy la segunda mayor, siempre confíe en cada una de ellas. Sabía que era cuestión de pulirlo, en el pasado no se les dio la oportunidad mucho.

“Les falta experiencia y pulir más el trabajo, pero confíe. Sí era difícil porque ves al plantel joven y podría decir que no me veía en la Final, pero sabía que haríamos grandes cosas”, concluyó.