Belén Cruz sobre la Final Femenil vs Chivas: 'Contra Rayadas ya no se sentía la misma motivación'

El dominio del futbol femenil entre Tigres y Rayadas desgastó la rivalidad entre ambas instituciones. La delantera de las universitarias, Belén Cruz, admitió que la aparición de Chivas en la Final es positiva, por lo que sabe que será una misión complicada.

“Un cambio tanto para nosotras como para la afición fue bueno. Siempre enfrentarnos contra Rayadas ya no se sentía la misma motivación. Un nuevo rival que es Chivas, es un rival que no va a bajar los brazos y dará todo. Será un rival que va a pelear para levantar la Copa y no nos vamos a dejar”, admitió durante el día de medios.

La artillera de los felinos reconoció que el sueño en San Nicolás de los Garza es conseguir el bicampeonato de Liga Femenil, aunque sabe que el Rebaño será un rival complicado, por lo que deben dejar de lado lo conseguido en fase regular y apostar todo a los dos partidos que faltan.

“(El equipo está) Muy motivado y feliz de estar nuevamente en una Final, con la mentalidad que fue llegar hasta la Final y nuevamente se logra. El bicampeonato es lo que se ha hablado en el equipo y es lo que vamos a buscar ahora.

“Todo lo que hemos logrado va a quedar a un lado. Estos dos partidos serán lo más importante. Lo que se logró es algo que no se va a tomar mucho en cuenta. Chivas es un gran equipo, que nunca baja los brazos y eso lo debemos trabajar desde el partido de Ida. Será un gran partido y se va a proponer de los dos lados”, concluyó Cruz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: TIGRES PODRÁ RECIBIR EL 40 POR CIENTO DE AFICIÓN EN FINAL VS CHIVAS