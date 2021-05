María Sánchez: 'Afición de la Liga MX Femenil, la mejor del mundo'

La Liga MX Femenil va por buen camino. Para la mediocampista de Tigres, María Sánchez, el balompié de mujeres está avanzando adecuadamente e incluso aseguró que la afición mexicana es la mejor de todo el mundo.

“Afortunadamente me ha tocado estar en las dos ligas. Creo que como todas las ligas es el comienzo, van por muy buen camino. Lo que me encanta de la Liga de México es la afición, me atrevería a decir que tiene la mejor afición del mundo.

“La Liga tiene todo el apoyo de la afición y de los medios, va por buen crecimiento. Es una Liga muy nueva tenemos jugadoras muy jóvenes, pero va creciendo cada año. No la veo tan lejos de una Liga como la de Estados Unidos”, aseguró en el día de medios.

La futbolista del conjunto universitario hizo a un lado su pasado en Chivas y aseguró que sueña con conseguir el título de Liga con las felinas, ya que es el objetivo diario en dicha institución.

“Muy feliz de llegar a la Final con Tigres. Jugué para las dos instituciones, pero regresar al Akron claro que me trae muchos recuerdos, pero feliz de jugar una Final con Tigres.

“Para Tigres Femenil sí es muy importante, trabajamos día con día para llegar a la Final y claro que la queremos ganar, traernos la cuarta para esta institución. Para nosotras es muy grande objetivo el traernos la cuarta”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BELÉN CRUZ SOBRE LA FINAL FEMENIL VS CHIVAS: 'CONTRA RAYADAS YA NO SE SENTÍA LA MISMA MOTIVACIÓN'

Para Sánchez, la Final contra el Guadalajara será un gran espectáculo ya que considera que las rojiblancas son unas guerreras dentro de la cancha.

“Están en la Final por alguna razón. Son un equipo muy bueno, son unas guerreras, sabemos que va a ser una Final muy buena. Los primeros dos equipos de la tabla, están en la Final.

“Las debilidades creo que se hace a un lado porque sé que son un equipo muy bueno que llegó a la Final. Son los dos mejores equipos de la Liga, llegando a una Final y lo tomamos con seriedad y respeto”, concluyó.