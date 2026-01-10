Tigres apunta a fichar a un mediocampista argentino para el Clausura 2026

Tigres ya comienza a moverse en el mercado de cara al Clausura 2026 y uno de los nombres que aparece en el radar del club felino es el de un joven mediocampista argentino que ha destacado en su país.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León para Diario RÉCORD, el conjunto universitario analiza opciones para reforzar la mediacancha tras quedarse con el subcampeonato del Apertura 2025, torneo en el que perdió la Final ante Toluca después de una tanda de penales histórica.

Guido Pizarro es el actual entrenador de Tigres | Imago7

Tigres busca un refuerzo en la mediacancha

Son tres las alternativas que Tigres tiene sobre la mesa para fortalecer su plantel; sin embargo, el que lleva la delantera es Leonel Pérez, futbolista de Huracán que se desempeña como mediocentro defensivo y que con apenas 21 años ha despertado interés fuera de Argentina.

El joven argentino ha tenido un crecimiento notable y se ha consolidado como un jugador clave en 'El Globo', equipo con el que ha mostrado madurez táctica y buen manejo del juego en el centro del campo.

Posible nuevo refuerzo de Tigres | IG: @leoperez5_

La salida de Sebastián Córdova con rumbo al actual bicampeón, Toluca, ha hecho que el cuerpo técnico de Guido Pizarro ya tenga contempladas a un par de opciones para poder fortalecer el equipo subcampeón, mismo que sufrió también la baja de Javier Aquino; por el momento también se desconoce el nombre de los otros dos posibles refuerzos.

Leonel Pérez el nombre que sigue Tigres para el Clausura 2026

Carlos Ponce de León señaló que Pérez vive un 2025 brillante, situación que lo llevó a renovar contrato con Huracán hasta 2028, aunque esto no ha frenado el sondeo que existe desde la directiva felina, ya que el torneo para ellos está a nada de comenzar cuando enfrenten a domicilio a Atlético San Luis.

La posible llegada del mediocampista se analiza como una apuesta a futuro, considerando su edad, proyección y el perfil que busca Tigres para renovar su medio campo rumbo al Clausura 2026.

Por ahora no existe una oferta formal, pero el seguimiento continúa y Tigres mantiene vigilancia sobre el desempeño de Leonel Pérez en Argentina mientras define su estrategia de fichajes tras quedarse cerca del título en el Apertura 2025.

El Universitario espera por el debut en casa para la Fecha 2 | Imago7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.