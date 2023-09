Alexis Vega, delantero del Guadalajara, convocado por Jaime Lozano en la Selección Nacional, explicó cómo ha sido el cambio que ha sufrido físicamente luego de haber subido de peso y de haber sufrido múltiples lesiones en una de sus rodillas.

"Ahora que he estado bajando de peso, baje de grasa, baje en todos los sentidos empecé a trabajar doble fue algo que me ayudo bastante, en un mes creo que bajé cinco kilos y me siento bien", comentó en entrevista con TV Azteca.

El jugador del Rebaño Sagrado aseguró que el haber mejorado sus hábitos le ha permitido lidiar con la lesión que tenía en la rodilla.

"Deje tortilla, pan, refrescos ahorita me he estado comportando muy bien, la rodilla está bien, me dolía muchísimo y ayer le mandé mensaje a mi mujer contándole que me sentía bien y que no tenía nada de dolor después del partido", aseveró.

Vega, quien ha jugado 28 partidos con el Tricolor y que ha marcado ocho goles con la Selección, también reiteró que la lesión lo llevo a pensar en el retiro.

"Por la cabeza me pasó, hablando con mi familia, que de tantas lesiones, dolores y todos, pensé en ya no jugar futbol, eso pasó regresando de Copa Oro porque mentalmente yo estaba muy mal, ahora cambió el chip totalmente", agregó.

Además de esto, Alexis espera poder ser referente del combinado nacional de cara al Mundial del 2026 donde sabe que tendrá que trabajar desde ahora teniendo en cuenta la competencia interna que hay por ganarse un lugar en el Tricolor de Jaime Lozano.

"Va a estar muy buena la competencia interna, pero es algo que nos sirve a todos, tenemos que apretar, tenemos que estar todos bien porque nadie va a querer descuidar su sitio", finalizó.

