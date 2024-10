Andrés Guardado recuerda el 7-0 ante Chile previo a su retiro: 'El momento más difícil con México'

Andrés Guardado vive sus últimos momentos con la Selección Mexicana por lo que, ha decidido recordar los mejores y peores momentos de su carrera vistiendo la playera del Tricolor. Uno de estos momentos fue el 7-0 de en la Copa América ante Chile.

La Copa América disputó dos ediciones consecutivas debido a que en el 2016 se celebraba el centenario del torneo. Para este certamen, la Conmebol se unió a la Concacaf y para que se disputara en Estados Unidos.

A pesar de dominar la Fase de Grupos con Venezuela, Uruguay y Jamaica, el equipo encontró uno de sus peores momentos en su historia al verse las caras con la campeona defensora del torneo, Chile en los Cuartos de Final.

México se fue abajo en el marcador tras sólo 15 minutos. Para el 57’ ya lo perdían 5-0 y al final de los 90 minutos el Tricolor lo terminó perdiendo 7-0. Ahora, con su retiro cerca, Andrés Guardado recordó dicho partido como el peor en su carrera.

“El 7-0 contra Chile en Copa América fue uno de los más difíciles, de los más complicados. Me tocó vivirlo como capitán dentro del campo, dar la cara después y obviamente ayudar a revertir esa situación que fue difícil. Nos golpearon mucho, se empezó a dudar mucho del proceso de Osorio en ese momento. Había que tomarlo con mucha responsabilidad y aceptar lo sucedido. Ese ha sido el momento más difícil”, confesó el futbolista mexicano.

Aquel 7-0 ante Chile es la segunda peor derrota en la historia de la Selección Mexicana, sólo por detrás del 8-0 ante Inglaterra en un partido amistoso en 1961.

Sudáfrica el mejor Mundial

Guardado también recordó los Mundiales disputados y, aunque participó en cinco ediciones distintas, para él, Brasil 2014 fue el mejor de todos. De acuerdo con Guardado, la unión del equipo y su gol ante Croacia lo hace muy especial.

“Los disfruté muchísimo. Fue un Mundial donde Miguel (Herrera) tuvo la virtud de crear un grupo… Literal creó una familia, había un ambiente espectacular y futbolísticamente la Selección compitió bastante bien.

“Por ser en Mundial. Más allá de la belleza del gol o la no belleza del gol, la dificultad o la no dificultad, el hacer un gol en un mundial no se compara. No se puede describir en palabras lo que uno experimenta cuando hace un gol en un Mundial”, reveló el futbolista.

Además, Guardado recordó los Octavos de Final ante Países Bajos, donde aseguró que le hubiera gustado volver a disputar dicho partido pues considera que estuvieron muy cerca de conseguir el tan ansiado pase al ‘Quinto partido’.

