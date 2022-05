Andrés Guardado: 'Selección Mexicana se ha estancado desde que no participa en Conmebol'

La última participación de la Selección Mexicana en un torneo organizado por Conmebol, fue en la Copa América Centenario en 2016, misma que se llevó a cabo en Estados Unidos.

En ese mismo año, se dio la última participación de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores; y para Andrés Guardado, el alejarse de estas competencias ha afectado al futbol nacional

"Todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, todas han crecido y creo que nosotros no. Después de que nos quedamos sin participaciones en Conmebol estamos estancados", aseguró el Principito en plática durante 'Hugo Sánchez presenta'.

Por otra parte, el mediocampista del Betis aseguró que en México no se le ha reconocido como se debería.

"Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo, sale Alejandro (Irarragorri) a decir que no entro en planes y luego sale el director deportivo del Betis y dice que están contentos conmigo y quieren que me retire aquí", reveló Guardado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ASÍ SE IRÁN INCORPORANDO LOS JUGADORES DE LA LIGA MX A LA CONCENTRACIÓN