Brandon Vázquez: 'La Selección Mexicana no me ha buscado, Estados Unidos si'

Parece ser que el futuro de Brandon Vázquez está más cerca de la Selección de Estados Unidos que de la de México, pues el jugador reveló que US Soccer ya lo contactó para que continue su proceso en las ‘Barras y las Estrellas’, mientras que el Tri no ha mostrado interés.

"Hasta este momento no ha tenido contacto la Selección de México conmigo ni con el club ni con mis representantes y Estados Unidos sí, entonces eso es lo que hay ahorita"

Para mí las dos selecciones son… no puedo escoger mal, las dos selecciones son de las mejores del mundo, así que elegir para mí será lo mejor en el momento para mi carrera. México no se ha acercado, Estados Unidos sí y parece que para un lado va más que el otro porque no he tenido ninguna conversación con nadie de allá", señaló el futbolista.

El atacante que actualmente milita en el FC Cincinnati de la MLS confesó que esperaba al menos una llamada, y al no llegar se sintió un poco decepcionado, mientras que con US Soccer, las cosas parecen estar más claras, pues estuvo cerca de ser llamado para Qatar 2022.

“Un poquito (decepcionado). La verdad me lo esperaba, pero no ha pasado. No es decisión mía, yo voy con lo que venga. Estados Unidos está en busca de un técnico definitivo y a ver qué pasa.

Estuve cerca (de ir a Qatar), me llamó Gregg Berhalter y me dijo que habían considerado mucho y habían escogido al jugador que ya llevaba más tiempo con el equipo para tener mejor química", finalizó.

