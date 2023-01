Piojo lanzó dardo al Tata: 'Yo hubiera rescatado el vestidor para llamar a Chicharito'

Miguel Herrera continúa dando polémicas declaraciones y en esta ocasión su ‘dardo envenenado’ fue para el exentrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, pues criticó que el Tata no haya llevado a Javier ‘Chicharito’ Hernández, ya que considera que, si él hubiera estado en el banquillo, hubiera arreglado todo para tener un mejor grupo, además de haber llevado a Santiago Giménez.

"Él confió en los jugadores, por eso se aferró (A Jiménez y Funes Mori). Si me hubiera tocado el proceso, yo hubiera gestionado y rescatado el vestidor para llamar a Javier. Santi tenía que haberse quedado, era un gran revulsivo”, comentó el Piojo para W Deportes.

Por otro lado, aclaró que no está haciendo gira de promoción para ser entrenador del Tri, pues si bien si es algo que quiere, solo se ha limitado a atender a todos los medios de comunicación que le solicitan una entrevista.

"No es una gira de entrevistas. No me he movido de Monterrey. Todas las llamadas que me han buscado en esta situación trato de atenderlas. No estoy haciendo promoción, sólo atendemos a los medios", finalizó.

