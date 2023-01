Cuauhtémoc Blanco sobre ser DT: "Me gustaría dirigir al América y a la Selección"

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, habló sobre lo que será su futuro en los siguientes años y dejó en claro que si no continúa su camino político, entonces regresaría al deporte de sus amores.

Después de un evento público que tuvo el político, 'Cuau' afirmó que le encantaría ser entrenador de futbol y con ello retomar su camino en el futbol soccer.

"Si se da (seguir en la política), qué bueno, y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso".

Cuauhtémoc Blanco aseguró que su deseo de dirigir al América y a la Selección Mexicana es muy grande, porque son dos escuadras donde vivió muchos grandes momentos.

Sin embargo, por ahora se mantendrá como gobernador de Morelos y es posible que pida permiso a AMLO para contender en otro puesto político.

