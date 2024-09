Buffon compara el gol de Borgetti en 2002 con el de chilena de Cristiano

Durante su reciente visita a México para el Juego de Leyendas de la FIFA en el Estadio BBVA, el exportero italiano Gianluigi Buffon confesó que el gol que le anotó Jared Borgetti en el Mundial de Corea-Japón 2002 es uno de los mejores que ha recibido en su carrera.

En una entrevista para Monterrey World Cup 2026, Buffon compartió detalles sobre ese memorable momento, comparándolo con otro tanto que también lo sorprendió: la famosa chilena de Cristiano Ronaldo.

“¡Mamma Mia! Fue uno de los goles más bonitos que me marcaron. Recuerdo la chilena de Cristiano Ronaldo en el Juventus contra Real Madrid y el gol de Borgetti. Son los únicos dos goles que me anotaron durante mi carrera y no entendí lo que estaba pasando. Fue algo muy extraño”, declaró Buffon.

El exguardameta de la Juventus explicó que, a lo largo de su extensa carrera, rara vez ha sentido tanta confusión en el terreno de juego. Sin embargo, el cabezazo de Borgetti y la chilena de Ronaldo lo tomaron completamente por sorpresa.

“Normalmente, incluso cuando te marcan, entiendes cómo se desarrolla la jugada, cómo dispara el atacante, cómo será la definición. Pero estos dos goles, el revés de Ronaldo y el cabezazo de Borgetti, no los entendí. Te sorprende porque no esperas que algo así suceda”, añadió el italiano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Xavi Hernández opina sobre la llegada de Rafa Márquez al Tri: "Es un acierto"