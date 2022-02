Chucky Lozano y Stephany Mayor, nominados a lo mejor de 2021 en Concacaf

La Concacaf dio a conocer los nominados a los premios de Mejor Jugador y Mejor Jugadora de 2021 en la federación norteamericana, en las que en cada categoría destaca un jugador mexicano: Hirving Lozano y Stephany Mayor respectivamente.

En la rama varonil, los nominados que acompañan al Chucky (MEX) / Napol) son Michail Antonio (JAM / West Ham), Jonathan David (CAN / Lille), Alphonso Davies (CAN / FC Bayern Munich), Weston McKennie (USA / Juventus FC) y Christian Pulisic (USA / Chelsea).

Nomindas junto a Mayor (MEX) / Tigres), Crystal Dunn (USA / Portland Thorns), Jessie Fleming (CAN / Chelsea), Lindsey Horan (USA / Olympique Lyonnais), Stephanie Labbé (CAN / Paris Saint-Germain) y Christine Sinclair (CAN / Portland Thorns)

Para haber sido considerado, se necesitaba haber participado con la selección absoluta de su correspondiente país, así como haber jugado para algún club de la primera división aunque este no perteneciera a la Concacaf.

Entrenadores y capitanes de las selecciones de la Concacaf, así como prensa y el voto del público, tendrán influencia directa en la elección del ganador del premio.

