Claudio Bravo reveló que Chicharito le 'rogó' para detener la goleada en la Copa América 2016

Recordó la goleada. Con la Copa América a puntos de comenzar, uno de los peores momentos de la Selección Mexicana vuelve a resurgir. Durante el centenario de la Copa América, México terminó cayendo por goleada de 7-0 ante Chile, partido que Claudio Bravo no olvida.

El portero chileno fue pieza clave para que Chile ganara dos títulos consecutivos de Copa América. En la segunda edición, el equipo sudamericano eliminó a México en los Cuartos de Final con la goleada histórica.

En entrevista, el portero recordó el partido donde según comenta, los siete goles no reflejaron el dominio chileno, pues considera que pudieron haber ganado por 10 goles o más. Sin embargo, reveló que Javier Hernández pidió que bajaran la intensidad.

“Nosotros a México les pudimos haber hecho 10. Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren. En el segundo tiempo “reveló el portero en entrevista para Canal 13.

Además, el portero recordó el gran nivel que tuvo su Selección en dicho partido, lo cual resultó en el apoyo de la afición rival al finalizar el partido. “Fue una clase de futbol. Creo que en el cuarto gol todo el estadio empieza a gritar ‘olé'. Termina el partido y me acuerdo que nos fuimos ovacionados del estadio, por los mexicanos”.

Aquella derrota en el Levis Stadium de Santa Clara sigue siendo la peor derrota en la historia de la Selección Mexicana.

