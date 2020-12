Claudio Suárez recordó la pelea a golpes entre Cuauhtémoc y Jorge Campos en Francia 1998

Claudio Suárez, histórico de la Selección Mexicana, recordó una anécdota en donde uno de los dos personajes de aquel Tricolor que representó a México en la Copa del Mundo de Francia 1998, Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos, pasaron del juego a los golpes previo al partido ante Holanda.

“Cuauhtémoc y Jorge empiezan con sus bromas, habían aficionados para despedirnos, alentarnos y todo, sales y el autógrafo, te dan el plumón", contó el Emperador al podcast de TUDN 'La pelota al que sabe'.

"Bueno pues Cuauhtémoc y Jorge se quedan con un plumón en la mano. Se suben, y empiezan: ‘A ver te voy a dar tu autógrafo, yo soy tu ídolo y no sé qué’. Y (empiezan a jugar) las espaditas y no sé qué y empiezan en juego, y de repente vemos un ‘chinga tu madre’. ¡Y bam, pum, se prenden a agarrarse a golpes! Todos brincamos, espérense cabrones y no sé qué”, apuntó.

Aquel conato no modificó la amistad entre delantero y portero, pues a día de hoy, 22 años después, son reconocidos grandes amigos desde la política y la televisión respectivamente.

