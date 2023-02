Diego Cocca confía elevar el potencial de la Selección Mexicana y construir identidad

El cambio en la Selección Nacional no sólo es en el nombre del entrenador que encarará el ciclo 2026, sino que implica desarrollar conceptos como la identidad, explica un cauteloso Diego Cocca, el nuevo técnico. “Estoy feliz y lo exteriorizo, con mucho compromiso”, reconoce y tira una de las pocas ideas que adelanta de su Tricolor: “Yo no creo en el ‘ganar como sea”.

En charla con RÉCORD, Cocca no se compromete a ser de la Selección Azteca un equipo espectacular, pero sí detalla cómo le gustan sus equipos: “Explico lo que yo siento: jugar a ganar es tener una estrategia, una idea, una forma, una filosofía, uno no entra a la cancha para ganar como sea, porque así alguna vez vas a ganar, pero seguramente no van a hacer la mayoría de las veces.

“Nosotros vamos a buscar ganar de una manera, que va a ser la identidad que va a tener la Selección, ¿cuál será? La vamos a ir encontrando y construyendo juntos. Me gusta un equipo protagonista, que tenga la pelota, que ataque, que llegue al arco rival, eso es lo que queremos, pero también saber que hay un rival enfrente y hay que saber sus fortalezas y debilidades, y vamos a tener una estrategia para llevar a cabo ese plan de juego y ganar. Todo esto es una construcción muy grande, después tendremos que convencer desde el rendimiento y los resultados”, anticipa el flamante seleccionador.

“Como ya me han hablado (de la FMF), me van a dejar trabajar tranquilo. Me contrataron porque confían en mí, por el trabajo que vengo haciendo, así que seguiré haciéndolo para lo mejor para la Selección”, remata.

La pregunta es inmediata: ¿Incomoda la crítica y la calificación al estilo defensivo? “Son opiniones que se basan en un sentir, en lo que uno crea y son respetables. Yo me baso en números y estadísticas, en imágenes, estoy convencido de que nuestro trabajo le puede dar a la Selección Mexicana elevar el nivel, estar en los lugares donde queremos estar para competir de igual a igual con todos los equipos”.

Sobre la capacidad del jugador mexicano, el técnico argentino la reconoce y anticipa lo que necesita para elevar el potencial: “El futbolista mexicano tiene talento, es indudable, pero está claro que el talento no alcanza, hay que acompañarlo, hay que informarle, contenerlo, darle la confianza, una idea de juego bien clara, darle un montón de herramientas para que realmente haga la diferencia en una cancha. Tengo fe y confianza en que podemos ayudar a que eso pase”.

Cocca es un entrenador que va en el día a día, que va paso a paso y no quiere adelantarse. Al cuestionarle cómo se ve en el Mundial 2026, es cauto y explica: “Yo no soy de mirar allá, hacia a la montaña, hacia arriba porque me voy a caer acá. Hoy tengo un desafío en marzo, ahora parece que está lejos, pero está cerquísima y tengo muchísimo por trabajar.

“Estoy contento y emocionado hoy, mañana ya me tengo que poner a trabajar para tomar decisiones y decirles que confíen en la capacidad y en el trabajo que le vamos a poner día a día, porque la muestra de que estamos comprometidos es lo que dejamos atrás para venir acá sin mirar las condiciones que pueda haber adelante”, remata.

