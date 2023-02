Ares de Parga negó que Irarragorri tuviera injerencia en la elección de Cocca

Tras la presentación de Diego Cocca como nuevo director técnico de la Selección Nacional, el Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga habló sobre si Alejandro Carlos Irrarragori quien ya ha trabajado con el argetino fue factor para su llegada al Tri.

El directivo dijo que no cree que haya sido así ya que se hizo un análisis de los candidatos para determinar la mejor opción.

"Yo creo que no, yo creo que las entrevistas fueron muy transparentes de los cinco miembros de los equipos, más el Presidente de la Federación que es Presidente del Comité, vieron en Diego esta parte de cómo vamos a explotar el talento mexicano, cómo vamos a pensar que el talento no es suficiente si no se trabajan muchas otras cosas. Creo que su plan de trabajo que nos gustó a todos los miembros y que estamos viendo eso, nos queremos quitar en selecciones el tema del quinto partido", sentenció Ares de Parga.

De igual manera habló sobre lo que viene para la Selección Nacional y destacó el regreso a la Copa América.

"Tenemos una ventaja enorme en este proceso, la primera es que regresamos a la Copa América, el futbol mexicano necesita competencia de alto nivel y la posibilidad de enfrentar la Copa América nos ayuda, nos ayuda en crecer, en tener una competencia en donde hay 10 equipos de Sudamérica en muy alto nivel", finalizó.

