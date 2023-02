Diego Cocca en su presentación: "Quiero tener jugadores que se sientan privilegiados"

El primer mensaje de Diego Cocca como entrenador de la Selección Nacional fue asegurar que cada futbolista que aparezca en sus convocatorias tendrá que sentirse "orgulloso" de defender la camiseta tricolor.

"El jugador que se ponga la playera de México y escuche su himno se debe sentir privilegiado. Si yo identifico a alguno que no esté de esa manera, la puerta es grande. Querer participar e involucrarse en esta Selección debe ser un privilegio. Si todo lo vemos así, vamos a dar el 110 por ciento de nuestras capacidades”, afirmó el ahora entrenador del Tri.

No le cerró la puerta a los jugadores naturalizados: "Con que sea mexicano" respondió a la pregunta precisa sobre la inclusión de los nacidos en México, además, no le cerró la puerta a ninguno recordando que en el proceso anterior jugadores como Javier Hernández no fueron considerados.

"Vamos por esos jugadores que hemos convencido de que se sientan orgullosos de pertenecer y darán el cien por ciento; con base en eso, están todos invitados, todos los que quieran sentirse parte estarán invitados y nosotros tenemos que identificarlos", comentó Diego Cocca.

