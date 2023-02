Diego Cocca sobre su salida de Tigres: "La Selección está por encima"

La salida de Diego Cocca de Tigres no se dio de la mejor manera debido a que en San Nicolás decidieron quitarlo de su cargo en un arrebato, sin embargo, el propio entrenador aseguró estar tranquilo por la decisión que tomó ya que considera que la Selección Mexicana está por encima de cualquier equipo.

"Sentimos que la Selección está por arriba y se dieron las cosas de esta manera, hubiera preferido que fuera de otra manera, pero las cosas se dieron así, esto va a pasar con el tiempo, se entenderá y a cada uno le irá bien en su camino", declaró el estratega a la pregunta de RÉCORD.

No obstante, Cocca agradeció la oportunidad de haber pasado por sus filas, y aunque es consciente de que dejó escapar la oportunidad de dirigir a Tigres, sabe que llegar al banquillo del Tri es un crecimiento.

"Uno toma decisiones y se gana y se pierde, me perdí la posibilidad de dirigir a ese equipo, pero la posibilidad de dirigir a la Selección es algo que tal vez no se repita y no podía dejarla pasar. Agradecido con Tigres toda la vida, a seguir y a dar lo máximo en la Selección", señaló.

"Agradecimiento. Es entendible (la molestia) porque Tigres se quedó sin técnico y es una parte difícil, yo estoy muy tranquilo porque lo hablé con Mauricio Culebro y quedó claro que yo no busque a la Selección, yo tenía un proyecto con un club espectacular, pude hacer un 'zoom' con los jugadores para despedirnos y la verdad es que fue maravilloso", finalizó el argentino.

