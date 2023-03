Consciente de que el empate terminó siendo un resultado que los eliminó, Heimir Hallgrimsson, director técnico de Jamaica destacó que volver a casa sin derrota es un factor positivo considerando que el Tri es uno de los rivales poderosos de la zona.

"Es un lugar complicado para jugar, México es uno de los equipos más poderosos de la Concacaf y estamos decepcionados por no avanzar, pero tranquilos con el partido que se hizo", afirmó el técnico de los Reggae Boyz.

"No tuvimos suerte, tuvimos muchos contraataques, estamos decepcionados de no haber marcado más goles. Creo que tuvimos más oportunidades. Pero obviamente estamos decepcionados por no estar en el Final Four", añadió.

El estratega aseguró que el potencial que tiene su selección es alto y que en años próximos pueden ser un equipo más fuerte que puede soñar con clasificar al Mundial 2026.

"Es una de las razones por las que entrenó a Jamaica, porque hay mucho talento y tenemos que crear un equipo , es mi primer juego oficial y hay muchas cosas para cambiar, pero mirando la calidad de los jugadores pienso que podemos soñar con lo que viene", sentenció Hallgrimsson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA TUVO QUE VENIR DE ATRÁS EN DOS OCASIONES PARA EMPATAR ANTE JAMAICA