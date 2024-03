EU es mejor que México, tienen un proyecto más sólido; advierten analistas previo a Final de Nations League

Este domingo, la Selección Mexicana se medirá ante Estados Unidos en la Final de la Nations League, el bautizado "Clásico de Concacaf", nos regalará un enfrentamiento más, donde los estadounidenses llegan de vencer costosamente a Jamaica y el Tri aterriza en este juego con una goleada previa a Panamá.

En un duelo que siempre es áspero y difícil para el conjunto azteca, diferentes analistas han compartido su opinión sobre el cotejo que tendremos este domingo.

Rubén Rodríguez, aseguró que Estados Unidos mantiene un mejor proyecto y es más equipo que México.

“Evidentemente, tiene prohibido, pero de que puede perder, puede perder, no es favorito México, hoy si hablamos de realidades y no lo llevamos a la historia porque (Gerardo) Martino perdió tres veces, Cocca no los enfrentó porque no llegó a ese partido, pero este torneo se ha comido técnicos mexicanos, no nos ceguemos por lo que pasó ante Panamá, Estados Unidos es mejor equipo, mejor proyecto”, recordó en programa de Fox Sports.

Asimismo, quien comentó que México no tiene prohibido perder ante Estados Unidos, fue Eduardo De la Torre.

“No, cómo va a tener prohibido perder, si tú me dices que para tu fanatismo o para el público en general, bueno, a lo mejor sí tiene prohibido perder, para mí no (...) Alguien tiene que perder, pero esa palabra no me va, ni obligación ni prohibido, no me van”, expresó.

