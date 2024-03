"A Santiago Giménez no le alcanza en Selección Mexicana", expertos sobre 'Bebote' con México

En el duelo de Semifinales de CONCACAF Nations League entre la Selección Mexicana y Panamá, Santiago Giménez salió molesto por no sumar minutos en el partido. Ante esto, expertos de RÉCORD analizaron la estancia del canterano de Cruz Azul con el Tricolor.

En el duelo ante Panamá, al darse cuenta de que ya no iba a entrar al terreno de juego, 'Santi', al terminar de calentar, se dirigió a la banca del Tricolor y pateó una hielera, mostrándose decepcionado por no haber ingresado al partido. Esta enérgica reacción del canterano de Cruz Azul generó polémicas, pues algunos aseguran que no es la mejor manera de tomar las cosas.

Alberto Bernard, en el Post Game del México vs Panamá de RÉCORD+, señaló que Santiago Giménez, con tres directores técnicos diferentes, no ha podido sobresalir en la Selección como lo hace con Feyenoord en la Eredivisie.

"A ver, me queda claro que Henry es el gusto del entrenador y al entrenador le gusta, pero con el 'Tata' no le dio, con Cocca no le dio y con Lozano no le dio. Algo tiene el chico que no le alcanza con la Selección. No se adapta, le falta", comentó Bernard.

Sobre el enojo de Giménez en el banquillo del Tricolor, Alejandro Gómez, director general de RÉCORD, comentó que el canterano de Cruz Azul debe adaptarse a no jugar todos los minutos con México. Asimismo, ejemplificó con el Tricolor de 1993 en donde estaban Hugo Sánchez y Luis García; Miguel Mejía Barón, estratega en ese momento, tuvo que decantarse por uno.

"Lo que pasó en el 93 en Copa América. Miguel Mejía Barón traía una Selección muy potente, le tocó tomar a Luis Garcia, que venía hacer un temporadón en España y decirle 'va a jugar Hugo Sanchez', que ya estaba de regreso en el futbol mexicano. Luis lo tomó muy mal, y después acabó aceptando. Si ponemos a Luis Garcia con Hugo Sanchez y los comparamos con Santi Giménez y Henry Martín, creo que podemos entender que los segundos se tienen que adaptar", comentó.

En Selección Mexicana, Santiago Giménez ha jugado 24 partidos con un acumulado de 1,150 minutos en los que solo registra cuatro goles y dos asistencias.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡SE QUEDA EN PRISIÓN! DANI ALVES SEGUIRÁ UNOS DÍAS MÁS EN LA CÁRCEL POR NO PAGAR LA FIANZA A TIEMPO