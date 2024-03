Miguel Layún sobre el 'berrinche' de Santiago Giménez: "Prefiero eso a que les dé igual"

En el duelo de Semifinales de CONCACAF Nations League entre la Selección Mexicana y Panamá, Santiago Giménez salió molesto por no sumar minutos en el partido. Ante esto, Miguel Layún, exjugador de América y nuevo elemento de TUDN, no estuvo en desacuerdo con la reacción del delantero del Feyenoord con respecto a no jugar.

Y es que al darse cuenta de que ya no iba a entrar al terreno de juego, 'Santi', al terminar de calentar, se dirigió a la banca del Tricolor y pateó una hielera, mostrándose decepcionado por no haber ingresado al partido.

Esta enérgica reacción del canterano de Cruz Azul generó polémicas, pues algunos aseguran que no es la mejor manera de tomar las cosas. Sin embargo, Miguel Layún señaló que el prefiere esa actitud, pues significa que sí leimporta jugar.

"Pesa y bastante, ahí pateó una hielera. Habiendo compartido vestidor con varios compañeros que tienen ese temperamento, prefiero eso a que les dé exactamente lo mismo entrar o no al terreno de juego", comentó Miguel en el porgrama 'Línea de 4'.

Y es que en la actual temporada con Feyenoord, Santi Giménez es de los máximos goleadores de la Eredivisie con 21 tantos, por lo que sorpendió que no fuera titular ante Panamá.

Sin embargo, 'Bebote' aún tiene oportunidad para jugar en esta Fecha FIFA ante Estados Unidos, en lo que será la Final de la CONCACAF Nations League.

